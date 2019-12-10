Британія вітає результати "Норманді" та закликає РФ виконувати Мінські угоди

Велика Британія привітала домовленості, досягнені на зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.

Про це повідомили у посольстві Сполученого королівства в Україні на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Ми вітаємо зобов’язання, взяті Сторонами на саміті Нормандської четвірки, зокрема, подальше розведення сил, всебічне припинення вогню та обмін утримуваних осіб. Велика Британія залишається рішучим прихильником України та прагнень президента Зеленського до припинення конфлікту", – мовиться у повідомленні.

Британія також закликала Росію виконати її зобов’язання за Мінськими домовленостями.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандського формату". Участь у зустрічі взяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.

Саміт "нормандської четвірки" відбувся вперше за три роки та водночас став першим за участю глави Української держави Володимира Зеленського.

Перед самітом Зеленський провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН, а в перерві — з президентом РФ.