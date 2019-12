У Європі застерігають Зеленського від політичного переслідування Порошенка

Про це він написав у своєму Twitter.

Так Більдт прокоментував повідомлення про відкриття Державним бюро розслідувань України кримінального провадження проти Петра Порошенка щодо Мінських домовленостей, яке було ініційоване одним із соратників Віктора Януковича Андрієм Портновим.

Він зауважив, що президент Зеленський у боротьбі з політичними опонентами йде шляхом Януковича.

"Янукович посадив Тимошенко до в’язниці за підробленими звинуваченнями, і тепер Зеленський, схоже, прагне зробити те саме. Сором!", – йдеться у твіті.

This is Ukraine at its very worst. Yanukovich put Tymoshenko in prison on trumped up charges, and now Zelensky seems to be aiming at doing the same. Shame! https://t.co/VafWadPSpx