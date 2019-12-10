У Європі застерігають Зеленського від політичного переслідування Порошенка

Впливовий шведський політик, дипломат, експрем`єр-міністр Швеції Карл Більдт застеріг Володимира Зеленського від безпідставних переслідувань п‘ятого Президента України Петра Порошенка.

Про це він написав у своєму Twitter.

Так Більдт прокоментував повідомлення про відкриття Державним бюро розслідувань України кримінального провадження проти Петра Порошенка щодо Мінських домовленостей, яке було ініційоване одним із соратників Віктора Януковича Андрієм Портновим.

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Він зауважив, що президент Зеленський у боротьбі з політичними опонентами йде шляхом Януковича.

"Янукович посадив Тимошенко до в’язниці за підробленими звинуваченнями, і тепер Зеленський, схоже, прагне зробити те саме. Сором!", – йдеться у твіті.

This is Ukraine at its very worst. Yanukovich put Tymoshenko in prison on trumped up charges, and now Zelensky seems to be aiming at doing the same. Shame! https://t.co/VafWadPSpx — Carl Bildt (@carlbildt) December 10, 2019

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Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливої державної зради п'ятого Президента України Петра Порошенка при підписанні ним Мінських угод (за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України).

Розслідування ініційоване після звернення колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

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Раніше ДБР розпочала розслідування 13 кримінальних справ, у яких фігурує Порошенко. У більшості з них заявником виступає Портнов.