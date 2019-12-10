“Багато часу приділили Україні”: Помпео розповів про розмову з Лавровим

Питання щодо України стало одним із головних під час зустрічі у Вашингтоні державного секретаря США Майкла Помпео й міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Про це заявив глава Держдепартаменту під час спільної пресконференції за результатами переговорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми приділили досить багато часу розмові про Україну", - зауважив державний секретар США.

Він підкреслив основна частина обговорень стосувалася переговорів за участю президентів РФ і України в межах зустрічі в Парижі разом з лідерами Франції й Німеччини.

При цьому, Помпео наголосив, що пишається тим, "що зробила нинішня адміністрація (США – ред.) для захисту суверенітету й безпеки" України.

Глава Держдепартаменту США також підкреслив, що зі свого боку порушив кримське питання, а також нагадав про зобов'язання РФ за Мінськими домовленостями.

"Я знову підкреслив міністру закордонних справ Лаврову, що Крим належить Україні і що врегулювання конфлікту на Сході України розпочинається з дотримання зобов'язань, взятих відповідно до Мінських угод", - зауважив глава Держдепартаменту США.

Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч у нормандському форматі за участю президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини. Глава МЗС РФ Сергій Лавров був присутній на багатосторонніх і двосторонніх переговорах у Парижі.