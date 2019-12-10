Яценюк — про "нормандський саміт": Путін не отримав новий пакт Молотова-Ріббентропа

Президент України Володимир Зеленський не привіз із Парижа новий "Будапешт".

Про це, коментуючи підсумки "нормандського саміту", написав у Facebook колишній прем`єр-міністр (2014-2016 рр.), лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

"Президент не привіз із Парижа новий Будапештський меморандум. Путін не отримав новий пакт Молотова-Ріббентропа", - наголосив Яценюк, додавши, що "Президент поводився достойно".

При цьому Яценюк підкреслив необхідність готуватися до наступного раунду переговорів: "Путін не відмовиться від своїх планів. Україна має бути готовою їх зупиняти".

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн "нормандського формату". Участь у зустрічі взяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.

Саміт "нормандської четвірки" відбувся вперше за три роки і водночас став першим за участю глави Української держави Володимира Зеленського.

Перед самітом Зеленський провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН, а в перерві — з президентом РФ.

За результатами саміту сторони ухвалили спільне комюніке.