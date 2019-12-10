На Восьмій пленарній сесії ПА ЄВРОНЕСТ ухвалено чотири резолюції

За результатами роботи чотирьох постійних комітетів і Восьмої пленарної сесії ПА ЄВРОНЕСТ у Тбілісі, у якій взяла участь Постійна делегація Верховної Ради, було ухвалено чотири резолюції.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“За результатами роботи чотирьох постійних комітетів і Восьмої пленарної сесії ПА ЄВРОНЕСТ було ухвалено чотири резолюції”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що резолюція Комітету з політичних питань, прав людини та демократії, яку на засіданні Комітету закликав підтримати народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Володимир Ар’єв, присвячена питанням парламентського контролю як інструменту зміцнення демократії, підзвітності та ефективності державних інституцій у країнах Східного партнерства.

Головною темою резолюції Комітету з питань економічної інтеграції, законодавчого зближення і конвергенції з політикою ЄС стало сприяння діджиталізації з метою покращення ефективності та стимулювання економічного зростання в ЄС та країнах Східного партнерства. Резолюцію представив член фракції “Голос” у Верховній Раді Роман Лозинський.

Комітет з соціальних питань, освіти, культури та громадянського суспільства запропонував резолюцію щодо інновацій в освіті і реформи освіти в ЄС і країнах Східного партнерства, яка була підтримана Асамблеєю.

“Оскільки в цьому році Східному партнерству виповнюється 10 років, і за ці роки ініціатива Східного партнерства виявила себе як ефективний інструмент для надання індивідуалізованої підтримки на основі принципів «більше за більше» і «менше за менше» в плані проведення реформ, члени ПА ЄВРОНЕСТ наголосили, що наявну стратегію необхідно доповнити новими довгостроковими інструментами, аби допомогти країнам-членам Східного партнерства, які більш просунулись на шляху європейської інтеграції, зберегти мотивацію для проведення реформ на наступне десятиліття до 2030 року, а також підкреслили, що ЄС слід оновити і реформувати свої політичні інструменти, аби вони відповідали прогресу, досягнутому східноєвропейськими партнерами. З цією метою на засіданні Асамблеї була ухвалена надзвичайна резолюція, присвячена майбутньому «Стратегії Тріо Плюс 2030». Асамблея також затвердила план роботи на 2020 рік”, - повідомляє Інформаційне управління Апарату ВР.

Як передає Інформуправління Апарату ВР, питанням солідарності та наближення в секторі енергетики присвячена доповідь Комітету з питань енергетичної безпеки. Учасники Асамблеї підтримали ідею щодо необхідності формувати прогресивну нормативну базу.

Як зазначається, Восьма пленарна сесія ПА ЄВРОНЕСТ тривала 8-10 грудня у Тбілісі. У роботі сесії взяла участь Постійна делегація Верховної Ради у складі голови Постійної делегації, Спів-президента ПА ЄВРОНЕСТ Івана Крулька (фракція “Батьківщина”), заступників голови Постійної делегації Павла Мельника (“Слуга народу”), Софії Федини (“Європейська солідарність”) та членів делегації Володимира Ар’єва (“Європейська солідарність”), Ольги Руденко (“Слуга народу”), Романа Лозинського (“Голос”), Наталії Королевської (“Опозиційна платформа — За життя”), Дмитра Люботи (“Слуга народу”), Святослава Юраша (“Слуга народу”).

“Депутати під час роботи Асамблеї обговорили питання співпраці ЄС та країн-членів Східного партнерства у сфері прав людини і демократії, енергетичної безпеки, економічної інтеграції, освіти і в соціальній сфері. Українська делегація також активно долучилася до дискусій у рамках робочої групи з питань Білорусі та ad hoc робочої групи з питань Угоди про асоціацію”, - йдеться у повідомленні.

Фото: ВР.