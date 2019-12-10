Порошенко: Мир не входить у плани Путіна - його цікавить лише газ

Експрезидент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що результати нормандського саміту в Парижі свідчать про те, що завершення збройного конфлікту на Донбасі не входить у плани президента Росії Володимира Путіна.

На цьому політик наголосив на своїй сторінці у Facebook.

"Підстав для ейфорії нема. Зустріч показала, що Росії не можна довіряти. Що короткого шляху до миру, на жаль, не існує, бо мир не входить у плани агресора. Таке враження, що Путіна цікавив лише газ", - зазначив Порошенко.

При цьому він наголосив, що відмова від судових позовів до Газпрому і повернення на російський "газовий гачок" - велика небезпека. Політик переконаний, що найближчими тижнями протидія саме цій загрозі вийде на передній план.

Водночас Порошенко подякував кожному українцеві, який напередодні саміту знайшов час продемонструвати свою відповідальну громадянську позицію у Києві та інших містах, долучившись до відповідних акцій.

"Червоні лінії, які окреслило суспільство, стали для України справжнім оберегом на нормандському саміті", - зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн нормандського формату. Участь у зустрічі взяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.

Саміт нормандської четвірки відбувся вперше за три роки і водночас став першим за участю глави Української держави Володимира Зеленського.

Перед самітом Зеленський провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН, а в перерві — з президентом РФ.

За результатами саміту сторони ухвалили спільне комюніке.