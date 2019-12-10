Для Путіна "медіапрофі" Зеленський давно став викликом — німецькі ЗМІ

Німецькі ЗМІ, коментуючи саміт у нормандському форматі 9 грудня в Парижі та першу зустріч президентів України та Росії, зазначають, що для Володимира Путіна "медіапрофі" Володимир Зеленський давно став викликом.

Таку оцінку агентства dpa подає інтернет-ресурс t-online.

Агентство нагадує: восени Путін заявив, що вважає Зеленського «симпатичним і щирим», однак ще навесні, після президентських виборів в Україні, російський президент навіть не привітав нового українського лідера, а влітку «дражнив» його тим, що грати телевізійну роль - це не те саме, що насправді керувати державою. Отже, згодом риторика Путіна щодо Зеленського змінювалася, вважає автор публікації.

«Для Путіна медіапрофі Зеленський давно став викликом», - йдеться у статті.

Зазначається також, що попередній український президент Петро Порошенко з його антиросійськими гаслами був «ідеальною фігурою ненависті в конфлікті», втім колишній актор - популярна постать, яка випромінює симпатію, поведінка якого подобається багатьом росіянам.

Водночас, як констатує німецьке агентство, у Росії зростає невдоволення політикою Путіна. «Путін приїхав до Парижа аж ніяк не як сильна людина», - вважає автор публікації. Росія переживає серйозну економічну кризу, люди скаржаться на надзвичайно високі ціни. Сприйняття в Росії війн у Сирії та Україні є низьким. До того ж, санкції США та ЄС через конфлікт в Україні гальмують розвиток РФ. Москва потребує прогресу в конфлікті, щоб позбавитися згодом санкцій, нагадує видання.

Автор публікації також вважає, що між Зеленським і Путіним під час саміту виникла «хімія». Так, журналіст помічає, як на початку зустрічі Путін дружньо киває Зеленському, заохочуючи того повернутися до фотографів; обидва разом посміхаються на камери. «Так, я щасливий», - цитує німецьке видання Путіна, який прокоментував напередодні свою першу пряму розмову з Зеленським, яка тривала 1 годину 20 хвилин - набагато довше, ніж планувалося.