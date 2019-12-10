Хуг вітає діалог президентів України та РФ на “нормандській зустрічі”

Колишній перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг назвав факт переговорів у рамках нормандського саміту «гарною справою».

Про це він заявив у коментарі Independent.

"Діалог слід вітати, але, враховуючи руйнування, спричинене більш ніж п’ятьма роками війни, це буде непросто… Українці з обох сторін лінії зіткнення, які продовжують страждати від цієї війни, повинні бути головним фокусом тих, хто має владу припинити кровопролиття", - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт “нормандської четвірки”. У ньому взяли участь лідери України, Росії, Франції та Німеччини - Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.

На підсумковій пресконференції у Парижі Зеленський заявив, що наполягає на відновленні Україною повного контролю над кордоном з РФ до місцевих виборів.

Зеленський запевнив, що знову порушуватиме питання відновлення контролю над кордоном на наступній зустрічі у "нормандському форматі" через чотири місяці.