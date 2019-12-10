У Кремлі заявили, що наступний саміт у "нормандському форматі" може пройти у Берліні
Про це у вівторок повідомив ТАСС прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Він ствердно відповів на питання про те, чи буде столиця Німеччини місцем проведення наступного саміту в "нормандському форматі".
Раніше на пресконференції за підсумками паризької зустрічі "четвірки" президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що новий саміт повинен відбутися через чотири місяці.
Разом з тим, Президент України Володимир Зеленський запевнив, що ніяких умов щодо проведення через чотири місяці наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки" не висувалося.
"Немає ніяких умов для наступної зустрічі... Через 4 місяці у нас є можливість продовжити дискусію і побачити результати того, що ми за цей час зробимо", - зазначив Зеленський і додав, що "ніякого домашнього завдання не існує".
Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня в Парижі пройшла зустріч лідерів країн "нормандського формату". У зустрічі взяли участь Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон і Ангела Меркель.
Перед самітом глава Української держави провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН, а в перерві - з президентом РФ.
Фото: www.president.gov.ua