Глава МЗС Австрії очікує реакції Росії на мирні ініціативи Зеленського

Глава МЗС Австрії очікує реакції Росії на мирні ініціативи Зеленського

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський здійснив низку односторонніх кроків на шляху до встановлення миру на Донбасі, а тепер потрібна відповідна реакція й від російської сторони.

Про це заявив журналістам федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Александр Шалленберг по прибутті на засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я був сам у Києві, але також у Росії. Вперше за довгий час виник конкретний імпульс, є конкретні рухи. Я думаю, що Президент Зеленський проявив мужність, вживши кроки в односторонньому порядку. І я сподіваюся, що тепер відповідна реакція надійде і від російської сторони", - заявив австрійський міністр, коментуючи саміт у нормандському форматі у понеділок у Парижі.

Глава МЗС Австрії висловив сподівання, що існуючий зараз імпульс буде збережений і надалі.

Читайте також: Євросоюз не збирається знімати санкції з Росії – Боррель

Минулого тижня Шалленберг коментував тему можливого зняття санкцій ЄС проти Росії, заявивши, що наразі "занадто рано про це спекулювати".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-