Глава МЗС Австрії очікує реакції Росії на мирні ініціативи Зеленського
Про це заявив журналістам федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Александр Шалленберг по прибутті на засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Я був сам у Києві, але також у Росії. Вперше за довгий час виник конкретний імпульс, є конкретні рухи. Я думаю, що Президент Зеленський проявив мужність, вживши кроки в односторонньому порядку. І я сподіваюся, що тепер відповідна реакція надійде і від російської сторони", - заявив австрійський міністр, коментуючи саміт у нормандському форматі у понеділок у Парижі.
Глава МЗС Австрії висловив сподівання, що існуючий зараз імпульс буде збережений і надалі.
Минулого тижня Шалленберг коментував тему можливого зняття санкцій ЄС проти Росії, заявивши, що наразі "занадто рано про це спекулювати".