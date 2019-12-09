Глава МЗС Австрії очікує реакції Росії на мирні ініціативи Зеленського

Президент України Володимир Зеленський здійснив низку односторонніх кроків на шляху до встановлення миру на Донбасі, а тепер потрібна відповідна реакція й від російської сторони.

Про це заявив журналістам федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Александр Шалленберг по прибутті на засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я був сам у Києві, але також у Росії. Вперше за довгий час виник конкретний імпульс, є конкретні рухи. Я думаю, що Президент Зеленський проявив мужність, вживши кроки в односторонньому порядку. І я сподіваюся, що тепер відповідна реакція надійде і від російської сторони", - заявив австрійський міністр, коментуючи саміт у нормандському форматі у понеділок у Парижі.

Глава МЗС Австрії висловив сподівання, що існуючий зараз імпульс буде збережений і надалі.

Минулого тижня Шалленберг коментував тему можливого зняття санкцій ЄС проти Росії, заявивши, що наразі "занадто рано про це спекулювати".