Члени безпекового комітету зустрілися з помічником Генсека НАТО

Члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зустрілися з помічником генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій Гордоном Девісом.

Про це повідомила заступник голови комітету, член фракції “Слуга народу” Мар’яна Безугла у Facebook.

“Зустрілися із помічником генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій Гордоном Девісом та друзями з Альянсу”, - написала Безугла.

Депутат повідомила, що учасники зустрічі обговорили роботу Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки на шляху до реалізації курсу України в НАТО, трансформацію оборонно-промислового комплексу, зокрема, - ухвалення у першому читанні та подальше доопрацювання законопроєкту №2398-д "Про оборонні закупівлі".

“Наш курс незмінний, а підтримка надихає”, - зазначила Безугла.

Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2398-д “Про оборонні закупівлі”.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, законопроєктом передбачено ефективні механізми захисту вітчизняного виробника шляхом врахування інтересів виконавців держконтрактів із закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, у тому числі – можливість коригування цін у випадку суттєвих змін фінансово-економічних умов виконання контрактів, застосування критерію “вартість життєвого циклу” під час відбору виконавців.

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Розробники законопроєкту запевняють, що ухвалення цього закону забезпечить гармонізацію правил оборонних закупівель із стандартами країн-партнерів НАТО та ЄС.

Водночас у Головному науково-експертному управлінні вважають, що доопрацьований законопроєкт фактично дублює більшість положень основного законопроєкту № 2398, майже не відрізняється від законопроєкту № 2398-1 та не враховує переважну більшість зауважень та пропозицій, які раніше надавали юристи.

Фото: Мар’яна Безугла у Facebook