Канада підтримує суверенітет України - новий глава канадського МЗС

Канада твердо підтримує територіальну цілісність й суверенітет України.

Про це у Твіттер написав новий міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

“У той час, як лідери України, Росії, Франції та Німеччини зустрічаються у Парижі для нормандського саміту, Канада підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України”, - заявив Шампань.

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Він наголосив, що Канада “завжди підтримуватиме народ України у його прагненні до миру, стабільності та процвітання”.

Як повідомлялося, на посту глави МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань минулого місяця замінив Христю Фріланд, яка тепер займає посаду віцепрем’єр-міністра.