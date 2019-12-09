Посольство США висловлює підтримку борцям з корупцією в Україні

Посольство США в Україні у Міжнародний день боротьби з корупцією висловило свою підтримку усім, хто займається фактами викриття корупції в країні.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці американського посольства у Facebook.

"У Міжнародний день боротьби з корупцією ми висловлюємо нашу міцну підтримку усім українським посадовцям та активістам, які працюють над зміцненням антикорупційної системи України, розслідують, переслідують та притягують до відповідальності корупціонерів", - наголосили у дипустанові.

Раніше 9 грудня в Службі безпеки України повідомили, що з початку поточного року за матеріалами СБУ були звільнені 7 прокурорів. Крім того, повідомлено про підозру у корупційних правопорушеннях 11 працівникам органів прокуратури, у тому числі трьом керівникам, та засуджено чотирьох прокурорів.

Як повідомляв Укрінформ, щороку 9 грудня з ініціативи ООН відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією. За даними Програми розвитку ООН (ПРООН), в країнах, що розвиваються втрати, пов’язані з корупцією, перевищують обсяги офіційної допомоги на цілі розвитку в 10 разів.

Слід зазначити, що в Індексі сприйняття корупції від Transparency International за підсумками 2018 року Україна посіла 122-е місце зі 176 країн, розділивши його з Малі, Малаві та Ліберією. За результатами опитувань експертів та представників бізнесу Україна набрала 32 бали зі 100 можливих, на два бали більше, ніж у попередньому році.