Пристайко окреслив пріоритети України на "нормандському саміті"

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко окреслив основні позиції, які Україна обстоюватиме на сьогоднішньому саміті "нормандської четвірки".

Про це Пристайко повідомив у Twitter.

"Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством - основні елементи позиції", - написав очільник МЗС.

Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством - основні елементи позиції на завтра. Немає значення, за спільним столом переговорів чи тет-а-тет — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 грудня 2019 р.

При цьому міністр додав, що немає значення, у якому форматі вирішуватимуться ці питання: за спільним столом переговорів - чи тет-а-тет.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату": України, Франції, Німеччини та РФ.