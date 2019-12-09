Пристайко окреслив пріоритети України на

Пристайко окреслив пріоритети України на "нормандському саміті"

Укрінформ
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко окреслив основні позиції, які Україна обстоюватиме на сьогоднішньому саміті "нормандської четвірки".

Про це Пристайко повідомив у Twitter.

"Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством - основні елементи позиції", - написав очільник МЗС.

При цьому міністр додав, що немає значення, у якому форматі вирішуватимуться ці питання: за спільним столом переговорів - чи тет-а-тет.

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Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату": України, Франції, Німеччини та РФ.

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