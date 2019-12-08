Припинення вогню, деокупація, повернення територій — Гончарук назвав умови миру

Мир в Україні настане лише після припинення вогню, деокупації та повернення людей і територій Україні.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook.

“Припинення вогню. Деокупація. Повернення людей і територій. Саме таким ми бачимо настання миру в Україні”, - написав Гончарук.

Він наголосив, що Україна прагне миру на своїй землі і на своїх умовах.

“В основі — суверенітет України, повний контроль над кордоном і вибори за українським законодавством лише після повної деокупації”, - підкреслив Прем’єр-міністр.

Гончарук нагадав, що у понеділок Президент України Володимир Зеленський проведе “нормандські переговори” під час яких підніматиме питання повного припинення вогню та досягнення миру в Україні.

Голова українського уряду закликав українців підтримати Президента та продемонструвати свою єдність країнам-учасницям «нормандської четвірки» і всьому світу.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року в Парижі відбудеться саміт лідерів країн нормандського формату - України, Росії, Франції та Німеччини. В рамках саміту заплановані двосторонні зустрічі всіх лідерів країн-учасників. Зокрема Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше Зеленський заявив, що лідери країн нормандської четвірки обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.

Востаннє такий саміт відбувся 19 жовтня 2016 року в Берліні. Тоді його учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі досягнути не вдалося.