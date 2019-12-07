Мінські угоди потребують уточнень – Єрмак

Мінські угоди укладалися 5 років тому і зараз потребують уточнень, при цьому Київ розраховує на подальшу підтримку західних партнерів.

Про це в інтерв’ю виданню Welt напередодні саміту в нормандському форматі заявив помічник Президента України Андрій Єрмак.

«Є зрозумілим, що Мінські домовленості були ухвалені 5 років тому і вони вже потребують уточнень… Сильна сторона нашої переговорної позиції полягає в тому, щоб продемонструвати світові нашими діями, що ми дійсно хочемо миру», - сказав Єрмак.

Він зазначив, що в перемовинах Київ переслідує чітку ціль – відновити суверенітет та цілісність української території. Українська сторона відштовхується саме від цього та сподівається, що європейські партнери - Німеччина та Франція - нас будуть як і раніше підтримувати.

Той факт, що саміт після всіх відтермінувань відбудеться незабаром, Єрмак назвав успіхом для України та політики її Президента.

Єрмак нагадав, що Президент Зеленський чітко заявив, що мир на Донбасі має для нього найвищу цінність, і підкреслив, що керівництво Української держави не тільки словами, але й діями довело, що виконує всі зобов’язання у рамках Мінських домовленостей. Від російської сторони Україна очікує цієї ж готовності, пояснив він, додавши, що першим кроком мав би стати дієвий режим тиші і звільнення усіх українських полонених з російського полону.

Говорячи про «формулу Штайнмаєра», Єрмак заявив, що формула, яка регулює виключно умови зміни особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей з тимчасового на постійний, повинна стати частиною українського законодавства.

Що стосується проведення місцевих виборів, то найголовнішим, за словами помічника глави держави, є те, що вони мають проводитись за законами України, які передбачають що вибори «не можуть відбуватись за наявності на території України будь-яких іноземних військових частин, угруповань, техніки».