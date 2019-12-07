Україна готова до будь-якого розвитку подій на “нормандських переговорах” - РНБО

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українська влада готова до будь-якого розвитку подій у контексті переговорів у нормандському форматі.

Про це він сказав на брифінгу після засідання РНБО в суботу, 7 грудня, повідомляє пресслужба Радбезу.

Відповідаючи на запитання журналістів, Данілов зазначив, що влада готова до будь-якого розвитку подій у контексті переговорів у нормандському форматі - «якщо ми домовимося; якщо ми домовимося частково; якщо ми не домовимося».

«Усі органи державної влади, Збройні сили, спеціальні служби готові до будь-якого сценарію. Події розвиватимуться в залежності від того, у який спосіб будуть проведені переговори 9 грудня і які будуть досягнуті умови», - заявив він.

Секретар РНБО висловив сподівання, що переговори, у яких з боку України братиме участь потужна команда фахівців, будуть успішними для України.

При цьому Данілов наголосив, що «жодної здачі національних інтересів, жодної капітуляції» Президент України не допустить.

Як повідомляв Укрінформ, учасники закритого засідання Ради нацбезпеки й оборони, зібраного Президентом Володимиром Зеленським в суботу перед нормандським самітом, розглянули три ключові питання, пов'язані з безпекою та обороною. Крім того, був затверджений один зі сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу, який буде втілюватися як основний.

Зустріч лідерів країн нормандського формату - України, Росії, Франції та Німеччини - запланована на 9 грудня у Парижі. Крім того, напередодні Зеленський підтвердив проведення у Парижі двосторонньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що двосторонні зустрічі матимуть між собою всі лідери нормандського формату.

Раніше Зеленський заявляв, що лідери країн нормандської четвірки обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.

Востаннє такий саміт відбувся 19 жовтня 2016 року в Берліні. Тоді його учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі досягнути не вдалося.