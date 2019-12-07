Хакери намагалися атакувати сайт Президента - РБНО

Хакери постійно атакують банківську систему України, а нещодавно вони намагалися зламати сайт Президента.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у розмові з журналістами після засідання Радбезу 7 грудня, повідомляє Радіо Свобода.

«Постійно атакується банківська наша система, атакуються певні ресурси, які є в Офісі Президента, нещодавно був атакований безпосередньо сайт Президента. Це було два тижні тому. Короткий проміжок часу – внаслідок того, що дуже швидко вдалося зробити локалізацію, то ніхто майже не помітив, що був такий збій», – сказав Данілов.

За його словами, Україна за місяць була змушена мати справу з одинадцятьма хакерськими атаками.

Як зазначив чиновник, тема кібербезпеки була однією з трьох основних тем, які порушувалися сьогодні на закритому засіданні РНБО.

«Суб'єкти національної системи кібербезпеки працюють у режимі 24/7/365, відбиваючи ці загрози. Це зброя майбутнього, і Президент України приділяє питанню кіберзахисту дуже велику увагу», - цитує Данілова пресслужба РНБО.

«Якщо ми говоримо про діджиталізацію та цифровізацію держави, маємо розуміти, що ця цифра має бути захищена», - додав він.

Як повідомлялося, 7 грудня Президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО напередодні початку саміту в нормандському форматі, який запланований на 9 грудня у столиці Франції. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що лідери країн «нормандської четвірки» обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.