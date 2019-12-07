У Трампа закликали припинити розслідування щодо імпічменту

Білий дім закликав демократів Палати представників Конгресу припинити розслідування у рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на лист юрисконсульта американської адміністрації Пета Сіполлоне.

Таким чином Білий дім відповів на запрошення взяти участь у слуханнях щодо імпічменту від голови юридичного комітету нижньої палати Джеррі Надлера, яке було направлено Трампу 29 листопада.

Американського лідера до 6 грудня попросили дати відповідь щодо його участі адвоката у слуханнях.

Сіполлоне у відповідь заявив, що демократи "цим фарсом втратили занадто багато часу Америки".

"Ви повинні припинити це розслідування зараз і не витрачати більше часу на додаткові слухання", − підкреслив він.

Нагадаємо: юридичний комітет Палати представників проведе нові слухання в рамках процедури імпічменту 9 грудня. У четвер, 5 грудня, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі доручила Надлеру підготувати офіційні звинувачення щодо Трампа.