Зеленський кличе переселенців за "стіл переговорів" у Мінську

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у переговорах у Мінську мають брати участь не лише представники "Л/ДНР", а й ті, хто був змушений виїхати з окупованого Донбасу.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", коментуючи вимогу Росії щодо прямих переговорів між Україною і представниками ОРДЛО, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо вони (Росія – ред.) кажуть: "Розмовляйте з мешканцями окупованих територій, ви не знаєте, що їм потрібно", так усе дуже просто – давайте розмовляти з усіма. Нехай мешканці Донбасу, які переїхали, приїдуть до Мінська, теж сядуть за стіл і скажуть, чому вони переїхали і що відбулося", - зазначив Зеленський.

Президент також заявив, що українська влада не вестиме перемовин з підтримуваними Росією бойовиками Донбасу, але з прихильним до України населенням окупованих територій обов’язково треба вести діалог.

"Україна не розмовляє з бойовиками. Але всі повинні розуміти, як усі ці п’ять років відбуваються перемовини у Тристоронній контактній групі – там присутня Україна, Росія, ОБСЄ і представники тимчасово окупованих територій. Тобто вони там є. Напряму президент з ними не розмовляє і не буде розмовляти – це зрозуміло", - сказав Зеленський.

Водночас він зауважив, що не можна всіх мешканців окупованих територій вважати сепаратистами. За словами Президента, він зустрічався з людьми, які перетинають КПВВ, у Станиці Луганській, у Золотому, і чув від них, що вони хочуть припинення війни, не хочуть в Росію, а хочуть бути в Україні.

"З цими людьми ми обов’язково повинні розмовляти", - переконаний глава держави.