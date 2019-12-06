Гончарук розповів, як йому працюється з Аваковим

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук охарактеризував свої стосунки з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим як рівні і робочі.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

“Я розглядаю співпрацю з міністром Аваковим через призму конкретних справ та проєктів. Там, де у нас цілі збігаються, ми співпрацюємо”, - сказав Гончарук.

Він підкреслив, що Кабінет міністрів - це колегіальний орган, і Прем'єр-міністр не керує окремими міністерствами чи відомствами.

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“З Арсеном Аваковим у мене робочі рівні відносини. У нас є спільний план, який погоджений загалом урядом”, - додав глава уряду.

Зокрема, за словами Прем’єр-міністра, наразі для них найважливішим і найяскравішим проєктом, який координується міністерством, є створення служби порятунку "112". Причому, тут ідеться не тільки про телефон порятунку, а про координацію п'яти служб: швидкої допомоги, ДСНС, пожежників, поліції та служби газу.