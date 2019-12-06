У Путіна планують зустріч із Зеленським у Парижі

У рамках нормандського саміту плануються двосторонні переговори президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За словами речника, Путін планує провести на полях саміту окремі зустрічі з очільниками країн "нормандської четвірки". "[Плануємо] здійснити такі важливі двосторонні зустрічі і з президентом Макроном, і з канцлером ФРН Меркель, і з президентом України Зеленським", - сказав Пєсков.

Раніше Пєсков заявив, що Москва відчуває дуже стриманий оптимізм щодо вибудовування російсько-українських відносин у зв'язку з майбутньою зустріччю в Парижі і сказав, що підготовлений "якийсь документ".

Саміт "нормандської четвірки", до складу якої входять лідери України, Росії, Німеччини, Франції, відбудеться 9 грудня в Парижі.