Глава директорату МОЗ заявила про намір звільнитися до кінця року

Глава директорату МОЗ заявила про намір звільнитися до кінця року

Укрінформ
Керівник Директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ Ірина Литовченко та більша частина колективу директорату до кінця року полишать міністерство.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"До кінця року я залишу міністерство разом із практично усією своєю командою. Причина - ціннісні і світоглядні розбіжності, які роблять неможливою подальшу роботу в МОЗ", - написала Литовченко.

Вона зауважила, що в міністерстві досі не розподілені повноваження між заступниками міністра.

"Вже 3 місяці в міністерстві немає затвердженого розподілу повноважень між заступниками міністра. Відсутні стратегічні напрямки та пріоритети, через це відбувається постійний хаос. Міністр щиро вважає, що 1 квітня вона "закінчить з реформою" і почне займатися іншими справами", - зазначила Литовченко.

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За її словами, у міністерстві все частіше з’являються люди, які раніше були замішані в скандалах, співробітники отримують нереалістичні завдання, постійно проводять перевірки та аудити.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада голова Національної служби здоров'я Олег Петренко оголосив про свою відставку.

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