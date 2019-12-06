Рада скасувала ранкову перерву, щоб не “витрачати пів дня”

Народні депутати проголосували за скасування перерви у ранковому засіданні парламенту в п'ятницю, яка, за регламентом, мала тривати з 12 до 12:30.

Відповідне рішення підтримали 254 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До мене звернулася група народних депутатів з пропозицією не брати перерву з 12 до 12:30, тому що ми витрачаємо пів дня... Пропоную скасувати перерву з 12-ї до 12:30", - озвучив пропозицію спікер.

Як повідомляв Укрінформ, до порядку денного засідання парламенту 6 грудня включено розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України" (2260), який має визначити єдині підходи у сфері державної служби у державних органах та впровадити електронні форми комунікації громадян з державою.

Парламентарії також мають намір включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо президентського законопроєкту 2505 про внесення змін до бюджету на 2019 рік щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу "Охматдиту".

У другому читанні планується розглянути законопроєкти "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (2179) і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес із боку органів ринкового нагляду" (2172).

На порядку денному також проєкти постанов №2324 2334, якими пропонується внести зміни до складу ТСК для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу РФ.

У другому читанні також мають розглядатися законопроєкти, які були ухвалені за основу Верховною Радою попереднього скликання: "Про внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо надання притулку бездомним особам)" (0932), "Про внесення зміни до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (щодо особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України)" (0933), "Про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув'язнення" щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, узятих під варту" (0885).

Перше читання мають пройти законопроєкти "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров'я населення" (2296) та "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту)" (2077).