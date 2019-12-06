Порошенко дав поради Зеленському перед "нормандським самітом”

Експрезидент України Петро Порошенко радить чинному главі держави Володимиру Зеленському на "нормандській" зустрічі не довіряти Путіну, не включати “газових питань” та повернутися до ідеї миротворців ООН.

Про це йдеться у його статті, опублікованій на сайті “Української правди”.

“І найважливіша порада: не довіряти Путіну. Ніколи і ні в чому. Путін маніпулює всім: змістом, фактами, цифрами, картами, емоціями. Він ненавидить Україну й українців і не бачить нашого місця на політичній карті Європи”, - зауважив Порошенко.

Він закликає Зеленського уважно перевіряти, що стоїть за фразою "як ми раніше домовлялись", та пам'ятати, що Мінські домовленості складаються з трьох документів: підписаних 5 та 19 вересня 2014 року та 12 лютого 2015 року. За його словами, Росія завжди прагне забути про Мінські домовленості 2014 року, бо там є кілька болючих для Москви зобов'язань, зокрема щодо виведення військ та передачі кордону під контроль ОБСЄ.

Крім того, експрезидент нагадав, що Путін часто маніпулює даними про кількість та джерела обстрілів, кількість техніки та живої сили, щоб довести, що українська сторона більшою мірою винна за порушення "режиму тиші".

Порошенко радить бути готовим до таких статистичних маніпуляцій та мати цифри і дані, яким довіряють у Берліні та Парижі.

“Щиро підтримую намір Президента Зеленського домовитись у Парижі про терміни та механізм виведення російських військ з території Донбасу. Проте дуже раджу активно попрацювати над тим, щоб привезти до Парижу чергові переконливі фото-, відеокадри, супутникові знімки, російські військові квитки, паспорти, фотодокази присутності новітньої російської зброї та техніки на території українського Донбасу”, - додав колишній глава держави.

Водночас, на думку Порошенка, краще уникати зустрічі віч-на-віч із Путіним, а якщо цього не уникнути, "не піддаватись на його КДБ-шні маніпуляції та підлещування, гру на емоціях та вразливих сторонах".

Також він рекомендує Зеленському на зустрічі у Парижі повернутися до теми берлінської "дорожньої карти", ключовим аспектом якої, за словами Порошенка, є пріоритет безпекового компоненту всього комплексу Мінських домовленостей, включаючи виведення російських військ.

Крім того, Порошенко переконаний, що невід'ємним елементом мирного врегулювання на Донбасі залишаються миротворці під проводом ООН.

Водночас, колишній глава держави радить не включати "газове питання" до загального порядку денного "нормандської" зустрічі, аби не дозволити Росії, за його словами, сформувати невигідний для України пакет домовленостей, за яким за "дешевий" газ Україна зробить важливі поступки на політичному треку.

“Ще нічого у новітній історії нам не обходилося так дорого, як дешевий російський газ”, - нагадав він.

Підсумовуючи, Порошенко побажав Зеленському результативного "нормандського" саміту в Парижі та досягнення миру з урахуванням національних інтересів.

“Наостанок, змушений розчарувати тих, хто хоче сісти за стіл переговорів, подивитись Путіну в очі, зрозуміти, чого той хоче від України, і домовитись "десь посередині". Йому не потрібен ані Крим, ані Донбас. Йому потрібна вся Україна”, - підкреслив експрезидент.

Як відомо, зустріч лідерів країн “Нормандської четвірки” - України, Росії, Франції та Німеччини - запланована на 9 грудня у Парижі.