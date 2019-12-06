Разумков не бачить підстав для розпуску Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить нині перспектив для дострокового припинення повноважень парламенту дев’ятого скликання.

Про це він сказав в інтерв’ю НВ.

"Станом на сьогодні перспектив для дострокового припинення повноважень дев’ятого скликання я не бачу. ВР працює ефективно, уряд є, все є", - сказав Разумков.

Водночас він зазначив, що теоретично все можливо, тільки треба розуміти, на підставі чого може бути раніше завершено каденцію цієї Ради.

Народним обранцям Голова ВР радить працювати так, наче в хорошому сенсі це - останній день їхньої роботи.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський під час засідання Верховної Ради 29 серпня заявив про те, що дає їй рік на роботу. Він вважає, що парламент дев’ятого скликання може увійти в історію як ефективний, без бійок, кнопкодавства та прогулів.

"Або, не дай боже, ви увійдете в історію як парламент, який проіснував найменше – один рік. Фактично, це ваш, це наш випробувальний термін. Повірте, я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно", - заявив тоді Зеленський.