У Раді створили ще одну депутатську групу

У Верховній Раді створено нову депутатську групу - "Довіра".

Про це оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на ранковому засіданні у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до статті 13 Закону України "Про статус народного депутата України" та статті 59, 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про сформування та реєстрацію у Верховній Раді України 9 скликання депутатської групи "Довіра", до складу якої увійшли 17 народних депутатів України", - сказав Разумков.

Спікер також повідомив, що головою нової депутатської групи обрано народного депутата Олега Кулініча, а його заступником - Валерія Лунченка.