В МЗС Австрії засудили РФ за анексію Криму та конфлікт на Донбасі

Грубе ігнорування міжнародного права, зокрема, у випадку анексії Росією Криму та розпочатого конфлікту на Донбасі, набуває загрозливих масштабів в регіоні ОБСЄ.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг під час 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у четвер у Братиславі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Тенденція до грубого ігнорування міжнародного права та, зокрема, прав людини набула загрозливих масштабів. Це особливо проявляється в порушенні територіальної цілісності та суверенітету шляхом анексії Криму та конфлікту на Донбасі", - сказав він.

Серед інших прикладів глава МЗС Австрії навів невирішені роками конфлікти в Грузії, Придністров’ї та Нагірному Карабасі.

На переконання австрійського міністра, для врегулювання подібних конфліктів потребується, зокрема, "політична хоробрість і далекоглядність, а іноді й готовність зробити перший крок в односторонньому порядку для формування довіри".

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"Сміливі ініціативи України останніх тижнів є для мене позитивним прикладом. З огляду на це, я сподіваюся, що на саміті "Нормандської четвірки" 9 грудня будуть зроблені і наступні конкретні кроки", - заявив Шалленберг.