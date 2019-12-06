В МЗС Австрії засудили РФ за анексію Криму та конфлікт на Донбасі
Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг під час 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у четвер у Братиславі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Тенденція до грубого ігнорування міжнародного права та, зокрема, прав людини набула загрозливих масштабів. Це особливо проявляється в порушенні територіальної цілісності та суверенітету шляхом анексії Криму та конфлікту на Донбасі", - сказав він.
Серед інших прикладів глава МЗС Австрії навів невирішені роками конфлікти в Грузії, Придністров’ї та Нагірному Карабасі.
На переконання австрійського міністра, для врегулювання подібних конфліктів потребується, зокрема, "політична хоробрість і далекоглядність, а іноді й готовність зробити перший крок в односторонньому порядку для формування довіри".
"Сміливі ініціативи України останніх тижнів є для мене позитивним прикладом. З огляду на це, я сподіваюся, що на саміті "Нормандської четвірки" 9 грудня будуть зроблені і наступні конкретні кроки", - заявив Шалленберг.