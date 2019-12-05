Путін спробує внести розкол між Україною, Німеччиною та Францією — Яценюк

Основним завданням Путіна під час нормандської зустрічі буде внесення розколу між Україною, Німеччиною та Францією і створення кількох пасток а-ля «Мінськ».

Про це експрем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив під час Безпекового форуму молодих лідерів у Львові.

"Завдання Путіна під час нормандської зустрічі - показати себе миротворцем, знову спробувати перекласти вину на Україну в нереалізації «Мінська»", - сказав Яценюк.

За його словами, основна геополітична стратегічна мета російського президента – відновити радянську імперію. "СРСР – версія 2.0. От нуль вони якраз і отримають", – зазначив Яценюк.

На його думку, для реалізації цієї мети іншого інструменту, ніж поглинання України і відновлення сфер впливу, не існує.

"Їм потрібна слабка Україна. Слабка у всіх сенсах: інституційно, економічно, енергетично", – наголосив Яценюк.

Також він підкреслив, що для Путіна вкрай важливий і розкол західного світу. Тому Путін створює конфлікти, піднімає ставки, торгує повітрям. Але проблема, що це повітря купують, в тому числі й певні західні партнери, вважає Яценюк.

Як повідомлялося, у Львові відбувся Безпековий форум молодих лідерів, який є унікальним дискусійним майданчиком для молоді з усіх регіонів України. Його організатором виступив Фонд Арсенія Яценюка “Відкрий Україну”. Програма Регіональних форумів включає обговорення актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України.