Росія намагається "вбити клин" у відносини України з партнерами — МЗС

Росія постійно намагається "вбити клин" у відносини України з багатьма міжнародними партнерами, здійснюючи провокації, спрямовані на погіршення двосторонніх відносин.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Росія намагається "вбити клин" у відносини України з багатьма нашими партнерами. Розкручуються теми та спеціально здійснюються провокації, які повинні, за її задумом, призвести до погіршення та навіть руйнування двосторонніх відносин", - сказав Боднар.

Як приклад дипломат нагадав про провокації РФ щодо теми історичної пам’яті та спроби впливу на нацменшини в Україні.

"Наприклад, у відносинах з Польщею однією з таких тем була історична пам'ять. Були також провокації, спрямовані проти національних меншин в Україні, аби внести розбрат, посварити з румунами, болгарами, які проживають на території України, та погіршити відносини з відповідними державами", - сказав Боднар.

У випадку Польщі він вказав на суттєве покращення у деяких істотних питаннях з вересня цього року, після відновлення пошуково-ексгумаційних робіт.

"Українська організація, яка була вибрана польською стороною, отримала дозволи на пошук і проведення відповідної роботи у Львові. Звичайно, це має бути збалансована співпраця, і ми наполягаємо на відновленні українських пам’ятників на території Польщі", - підкреслив Боднар.

Він також наголосив, що жодні провокації РФ в Туреччині, такі як, наприклад, візит депутатки Держдуми Наталії Поклонської, не мають впливу на відносини України та Туреччини та реалізацію спільних планів.

Як повідомлялося, представники України зірвали виступ на форумі ООН з питань меншин незаконно обраного до Держдуми РФ від окупованого Криму Руслана Бальбека, включеного до складу російської делегації із порушенням процедур.