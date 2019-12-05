Бюджет Східного партнерства пропонують збільшити на чверть

Європейський Комітет регіонів вважає за необхідне впровадити більше стимулів для країн Східного партнерства у здійсненні реформ та соціально-економічних перетворень, та збільшити на 25 відсотків фінансування програм ЄС, спрямованих на місцевий розвиток у цих країнах.

Про це йдеться у рекомендаціях щодо розвитку Європейської політики сусідства, які оприлюднені 5 грудня на сайті Комітету регіонів ЄС.

«Партнерство ЄС з шістьма країнами на східних кордонах, включаючи Україну, має отримати суттєво більше грошей протягом наступного десятиліття. Зокрема, ЄС має докласти зусиль, щоб ці ресурси дозволяли скористатися перевагами співробітництва з ЄС регіонам цих країн, а не лише їхнім столицям», - йдеться у рекомендаціях Комітету регіонів ЄС, автором яких став литовський політик, член міської ради Вільнюса Тадеуш Анджеєвський.

Зокрема, йдеться про впровадження додаткових програм для перепідготовки державних службовців для місцевих та регіональних органів влади, а також про більшу підтримку транскордонних проектів на місцях.

Ці рекомендації надійшли у потрібний момент, коли Євросоюз визначає наступну Довгострокову фінансову перспективу на 2021-27 роки, включаючи програми співпраці з шістьма країнами-партнерами на Сході – Україною, Білоруссю, Молдовою, Вірменією, Азербайджаном та Грузією. Протягом минулої декади в рамках такої співпраці вдалося досягти відчутного прогресу у кожній із згаданих країн, включаючи вдосконалення системи управління, прискорення економічного розвитку, формування громадянського суспільства та розвитку «горизонтальних» зв’язків.

«Протягом минулого десятиліття ми бачили певний перерозподіл владних повноважень на користь регіональних та місцевих адміністрацій, особливо в Україні. Що дуже позитивно – це викликало «апетит» у цих регіонах і містах до реформ та до участі в ініціативах місцевого розвитку, які здійснюються за допомогою ЄС» - зазначив автор доповіді.

Він зауважив, що окрім помітних результатів для місцевого економічного та соціального розвитку такі програми дозволяють розвивати зв’язки між регіонами і містами країн ЄС та країн-учасниць Східного Партнерства.

«Як і Європейська Комісія, ми вважаємо, що виправданим є збільшення бюджету на 25 відсотків. Очевидно, що ЄС може багато зробити для покращення місцевих адміністрацій, економічного розвитку та для підтримки громадянського суспільства у цих регіонах країн-сусідів», - додав Тадеуш Анджеєвський.

Як очікується, ці пропозиції стануть предметом дискусії між урядами країн-членів ЄС напередодні наступного саміту Східного партнерства, який має відбутися в середині 2020 року. Станом на сьогодні положення так званої «Стратегії 20 досягнень до 2020 року» зосереджені навколо чотирьох головних напрямків: сильніша економіка, сильніше адміністративне управління, сильніше взаємопоєднання та сильніше суспільство.

За даними Єврокомісії, для всієї програми сусідства ЄС, яка охоплює 16 країн-партнерів, у Довгостроковій фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки в рамках так званого Європейського інструменту сусідства була виділена сума в обсязі 15,4 мільярда євро.