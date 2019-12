Зеркаль заявляє, що NYT відмовляється виправляти текст її інтерв'ю

Ексзаступниця глави МЗС України Олена Зеркаль повідомила, що редактор газети The New York Times відмовився друкувати виправлений текст її інтерв'ю Ендрю Крамеру від 3 грудня 2019 року.

Про це Зеркаль написала у Facebook.

"Вночі отримала відповідь від пана Слакмана щодо мого звернення. На жаль, редакція New York Times не має бажання виправляти текст і дотримується версії автора", - зазначила вона.

Зеркаль зауважила, що це дуже розчаровує, оскільки вона завжди виходила з того, що провідні світові ЗМІ мають високі журналістські стандарти та етику, а також поважають своїх співрозмовників.

"Але це не означає, що я припиню наполягати на необхідності коректного використання моїх цитат", - акцентувала ексзаступниця міністра.

Вона також оприлюднила український переклад її звернення до редактора газети The New York Times.

Як повідомляв Укрінформ, ексзаступниця глави МЗС України Олена Зеркаль написала відкритого листа редактору газети The New York Times з вимогою надрукувати виправлений текст інтерв'ю від 3 грудня 2019 року. У ньому Зеркаль заявила, що в інтерв'ю, яке вона дала Ендрю Крамеру з The New York Times, її цитували поза контекстом, оскільки більша частина інтерв'ю не показувала її позицію точно, результатом чого стали інтенсивні спекуляції у ЗМІ. Вона також просила опублікувати текст її відкритого листа.