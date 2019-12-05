Глава європейської дипломатії планує відвідати Україну

Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель запевнив у незмінності підходів ЄС до санкційної політики проти РФ з метою повного виконання нею Мінських домовленостей та заявив про намір відвідати Україну.

Про це йшлося під час зустрічі єврокомісара з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком на полях міністерського засідання ОБСЄ, повідомляє пресслужба МЗС.

“Жозеп Боррель підтвердив незмінність підходів ЄС щодо питання застосування санкцій стосовно Росії з метою повного виконання Мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету та територіальної цілісності України”, - ідеться в повідомленні.

Крім того, глава європейської дипломатії оголосив про наміри відвідати Україну.

«Україна має бути однією з перших держав, яку я маю намір відвідати», - зазначив високий представник ЄС.

У свою чергу Пристайко наголосив на необхідності подальшого активного залучення ЄС до процесу стабілізації ситуації на Донбасі та поінформував про підготовку до саміту у нормандському форматі на рівні глав держав та урядів.

Співрозмовники обговорили також актуальні питання двосторонніх відносин Україна-ЄС, зокрема можливий візит в Україну Борреля, а також пріоритети ключових реформ в Україні.

Як повідомлялося, Жозеп Боррель приступив до роботи на посаді високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки 1 грудня.

Фото: mfa.gov.ua