Представник Держдепу обговорив з Рябошапкою реформу Генпрокуратури

Виконувач обов’язків заступника держсекретаря США Філіп Рікер обговорив з генеральним прокурором України Русланом Рябошапкою реформу Генеральної прокуратури.

Про це повідомило у Facebook Посольство США в Україні.

"Виконувач обов’язків заступника держсекретаря США Філіп Рікер зустрівся з генеральним прокурором України Русланом Рябошапкою та обговорив значний прогрес України у просуванні реформ, включно з реформою Генеральної прокуратури", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, виконувач обов'язків помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер здійснює у європейське турне, яке в середу розпочав візитом до Києва.