Гончарук обговорив із представником Держдепу інтеграцію в НАТО та Nord Stream 2

Україна досягла значного прогресу у впровадженні стандартів Північноатлантичного альянсу та очікує на підтримку США в отриманні статусу учасника партнерства розширених можливостей НАТО.

Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі з в.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіпом Рікером та заступником помічника держсекретаря США Джорджем Кентом, повідомляє Урядовий портал.

"Важливо підтримувати динаміку двостороннього діалогу між нашими країнами та надалі зміцнювати стратегічне партнерство у сферах, які становлять обопільний інтерес. Зокрема, Україна очікує на підтримку США у процесі отримання статусу учасника партнерства розширених можливостей НАТО. Україна досягла значного прогресу у впровадженні стандартів Альянсу та продовжує активно працювати над необхідними змінами", - наголосив глава українського уряду.

Гончарук також подякував США за незмінну підтримку територіальної цілісності України.

Крім того, він порушив питання будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Прем'єр вказав на важливість застосування санкцій в контексті будівництва трубопроводу: "Цей проєкт є суто політичним. Він несе реальну загрозу енергетичній безпеці європейського регіону, а також значно посилює позицію "Газпрому" в Центральній та Східній Європі".

Сторони також обговорювали питання співпраці у сфері енергетики. Глава українського уряду висловив зацікавленість у закупівлі американського зрідженого газу, а також у розвитку співпраці у сфері ядерної енергетики.

На зустрічі також обговорювали питання торговельних відносин України і США. Гончарук висловив сподівання на збільшення товарообігу між Україною та США. У цьому контексті він наголосив на тому, що український уряд має чіткий намір вжити заходів для захисту прав інтелектуальної власності на території України.

Прем’єр-міністр додав: "Ми вдячні американській стороні за відновлення дії торговельних преференцій для українських товарів, які були вилучені з-під дії Генералізованої системи преференцій у 2018 році. Ми сподіваємося, що майбутні досягнення України у сфері захисту прав інтелектуальної власності приведуть до розширення переліку українських товарів, на які поширюються торговельні преференції США".

Як повідомлялося, 1 листопада, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що Україна звернулася до НАТО з проханням надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей.

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Він зазначив, що в рамках такого партнерства Україна може отримати пріоритетний допуск до сертифікації заходів, які відбуваються за лінією НАТО-Україна. Крім того, ця програма, за словами українського віцепрем'єра, передбачає розширене співробітництво у сфері розвідки та надання можливості представникам країн-партнерів отримувати посади у штаб-квартирах або в структурах НАТО.

При цьому Кулеба наголосив, що програма розширених можливостей не є заміною Плану дій щодо членства у НАТО, якого прагне Україна.

Фото: Урядовий портал