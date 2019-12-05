Рада може "додати" пленарне засідання наступного тижня

Верховна Рада може до кінця поточного тижня ухвалити постанову щодо внесення змін до календарного плану роботи другої сесії, якою пропонується провести 12 грудня додаткове пленарне засідання у парламенті.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Цього проєкту постанови на порядку денному сьогодні немає, але ми можемо розглянути його сьогодні або завтра", - зазначив Корнієнко.

Він уточнив, що намір змінити календарний план не пов’язаний із "якимось таємними засіданнями, щоб вночі голосувати ринок землі".

"Навряд чи того часу комітет зможе обробити таку кількість поправок через яку створили поправочний спам. Я думаю, що це буде просто розгляд цих питань порядку денного, які ми не встигнемо на цьому тижні – у нас там ще близько 70 законопроєктів залишилося, ми поступово йдемо, багато поправок лишилося, бо це друге читання... Ми вирішили зробити четвер ще одним сесійним днем, як спеціальний день, коли немає виступів від фракцій... Там просто є цілий день для розгляду питань і голосування", - зазначив Корнієнко.

При цьому він не виключає, що 12 грудня Рада зможе продовжити роботу до вичерпання питань порядку денного.

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Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає внесення змін до календарного плану цієї сесії і проведення наступного тижня додаткових пленарних засідань.

Внесення змін до календарного плану ВР ініціював перший віцеспікер Руслан Стефанчук, мотивуючи свою пропозицію тим, що "є багато питань, які треба встигнути розглянути до Нового року".