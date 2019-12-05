Рада змінила відповідального за держполітику у сфері праці

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції".

Його ухвалення підтримали 264 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У зв'язку з перерозподілом в уряді повноважень, які стосуються державної політики у сфері праці та зайнятості населення, уряд у ряді законодавчих актів визначив коло повноважень Міністерства економіки, передавши їх від Міністерства соціальної політики", - пояснила голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, презентуючи підготовлений до другого читання законопроєкт №2168.

Так, закон визначає Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції та трудових відносин. Раніше цю функцію виконувало Мінсоцполітики.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт 2168 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції" 31 жовтня.