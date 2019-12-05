США підтримують зусилля Зеленського щодо розв’язання конфлікту на Донбасі — Держдеп

США підтримують зусилля Президента Володимира Зеленського щодо припинення конфлікту, розв'язаного Росією на сході України, які би повністю відновили суверенітет нашої держави в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Про це заявив виконувач обов’язків заступника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер під час офіційного візиту в Україну, повідомляє в четвер Посольство США в Україні.

Як зазначається у повідомленні, під час свого офіційного візиту в Україну 3-4 грудня Рікер провів "продуктивні переговори" з українськими урядовцями, представниками Національного банку України та представниками громадянського суспільства.

Крім того, Рікер відвідав Стіну пам’яті полеглих за Україну, щоб покласти квіти до меморіалу і вшанувати понад 13 тисяч українців, загиблих на сьогодні на сході України внаслідок російської агресії.

"Наближається саміт в нормандському форматі 9 грудня, i державний секретар США Помпео попросив мене зустрітися з нашими українськими партнерами, щоб підкреслити непохитну підтримку Адміністрації США демократичної, безпечної та успішної України", – зазначив Рікер.

Він додав, що "успіх України в умовах неприйнятної та незаконної агресії Росії дуже важливий для Сполучених Штатів і для всіх тих у світі, хто виступає за демократичні цінності".

Під час своїх зустрічей Рікер привітав українських посадовців із важливим, хоч і складним, поступом, який вони зробили під керівництвом Президента Зеленського у напрямку досягнення миру.

"Сполучені Штати твердо стоять на боці України і підтримують зусилля Президента Зеленського щодо розв’язання конфлікту, розпаленого Росією на сході України, які би повністю відновили суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим, Донбас та територіальні води України", – сказав Рікер.

Він також підкреслив важливість реформ, які проводить Україна. "На своїх зустрічах я побачив на власні очі українську справжню, енергійну демократію у дії. Зусилля, які Україна докладає у здійсненні реформ в оборонній, економічній і судовій галузях і ширше, є яскравим прикладом для інших країн. Ще залишається зробити багато роботи, включаючи подолання олігархічної спадщини України, але кроки, які Україна робить, закладають основу для зміцнення економічних зв’язків із США та іншими західними партнерами", - наголосив представник Держдепу.

Зазначається також, що Рікер виїхав з Києва до Братислави, щоб представляти державного секретаря США Помпео на нараді міністрів закордонних справ країн ОБСЄ.