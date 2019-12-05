У "Голосі" застерігають про корупційні ризики у пропозиціях до Виборчого кодексу

Депутатська фракція «Голос» вбачає корупційні ризики в у пропозиції надати Центральній виборчій комісії повноважень знімати кандидатів з виборів майже без пояснень.

Про це в кулуарах парламенту зауважив член фракції «Голос» Ярослав Юрчишин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є ряд технічних пропозицій, які було б дуже доцільно виправити, але наголошу на основній. Так, Центральна виборча комісія отримує право більшістю своїх голосів, (а, нагадаю, більшість, тобто, 10 членів ЦВК делеговані від партії «Слуга народу») знімати з виборів будь-яку людину за внесення недостовірної інформації, без визначення, що таке недостовірна інформація. Таким чином, ми розширяємо повноваження Центральної виборчої комісії, даючи їм можливість напряму впливати на те, хто може кандидувати, а хто ні. На пряме питання до «Слуги народу» навіщо ця норма, оскільки вона є корупційною і фактично створює можливості зловживань з боку ЦВК, нам пояснили, що, мовляв, цього разу було дуже багато двійників на виборах, тому треба якось із цим боротися», - пояснив Юрчишин.

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При цьому він наголосив, що у пропозиціях Президента відповідної норми не зазначається.

У «Голосі» акцентують на тому, що доцільніше треба передбачити норму, яка б не допускала «двійників».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 5 грудня планувала ухвалити новий Виборчий кодекс із пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

Проте після більш ніж півгодинної перерви, оголошеної для політичних консультацій, депутати підтримали пропозицію Голови ВР Дмитра Разумкова відкласти розряд Виборчого кодексу. Разумков пояснив це тим, що останні матеріали до Виборчого кодексу (№0978) надійшли запізно.

Напередодні заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура пояснив, що головна претензія глави держави до цього документа стосувалася виборчої системи, а тому поправки Президента спрямовані на її спрощення для населення.

Оновлений Виборчий кодекс було ухвалено 11 липня 2019 року Верховною Радою VIII скликання. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

27 серпня тодішній Голова ВР Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс.

Однак Президент Зеленський 13 вересня ветував документ, аргументувавши своє рішення тим, що кодекс містить положення, які не відповідають Конституції, не враховують останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Згодом глава держави направив до ВР свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі.