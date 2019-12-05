Разумков відкрив ранкову Раду, у залі - 354 депутати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове пленарне засідання парламенту в четвер.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ранкове засідання оголошую відкритим», - сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалися 354 народні депутати.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 5 грудня планує ухвалити новий Виборчий кодекс із пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

Після ухвалення пропозицій Зеленського до кодексу парламентарії мають розпочати перше читання урядового проєкту закону №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", який передбачає безплатний доступ громадян та суб'єктів господарювання до відповідної інформації.

У першому читанні також мають розглянути законопроєкти про оборонні закупівлі (№2398) і два альтернативних йому документи, "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції" (№2336), "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних сил України на отримання статусу учасника бойових дій)" (№1197).

Також порядком денним передбачається розгляд у другому читанні законопроєкту №0858 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству".

Окрім того, в четвер Рада планує розглянути блок ратифікацій. Це президентські проєкти законів "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проєкт "Розширення харківського метрополітену" (Проєкт "Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків") між Україною та Європейським інвестиційним банком" (№0008) і "Про ратифікацію Угоди у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" (№0009).