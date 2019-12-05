Контроль над кордоном та спостерігачі: Данілов назвав умови для виборів на Донбасі

Вибори на тимчасово непідконтрольних Україні частинах Донецької та Луганської областей стануть можливими лише на звільнених територіях, за українським законодавством і лише за присутності українських та іноземних спостерігачів.

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у коментарі журналістам, повідомляє у четвер пресслужба РНБО.

Як зазначається у повідомленні, під час координаційної наради в Офісі Президента України 3 грудня затверджено п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. Зокрема, за результатами наради визначено пріоритети, які відстоюватиме Президент України Володимир Зеленський під час переговорів із лідерами "нормандської четвірки", а саме: звільнення полонених у форматі всіх на всіх, виведення незаконних збройних формувань із окупованих територій, можливість проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством та передача українсько-російського кордону під контроль України.

"Жодного сценарію капітуляції, про які заявляють деякі політичні лідери, не існує. Про це взагалі не може йти мова. Президент України перед нами поставив завдання з чітким розумінням того, як ми можемо закінчити цю війну", - наголосив секретар РНБО.

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Данілов висловив сподівання, що зрештою "наші партнери від слів перейдуть до дій, і ми вирішимо принаймні чотири ключові питання".

"Найперше - ми зробимо обмін полоненими у форматі всіх на всіх, припинимо вогонь на всіх ділянках лінії розмежування, а також знайдемо спосіб вирішення питання, як проводити вибори", - сказав секретар РНБО, та підкреслив, що вибори можуть відбуватися тільки згідно з українським законодавством і після того, як Україна відновить свій контроль над кордоном з Росією.

Данілов вкотре наголосив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у "нормандському форматі". "Зокрема, розведення сил на трьох ділянках - це безпрецедентні кроки з нашого боку", - сказав він.

Данілов також нагадав, що найближчими днями перед поїздкою до Парижа відбудеться закрите засідання РНБО України під головуванням Президента України.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч у форматі "нормандської четвірки" має відбутися 9 грудня в Парижі. У ній візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Це буде перша зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Ключове питання на порядку денному — розв'язання конфлікту на Донбасі.

Востаннє така зустріч на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні. Її учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі тоді не вдалося досягнути.