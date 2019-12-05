Прокуратура Нью-Йорка поспілкувалась з Коболєвим щодо справи Джуліані

Федеральні прокурори Нью-Йорка, які розслідують справу Руді Джуліані та його партнерів – Парнаса та Фрумана – звернулися за свідченнями до генерального директора НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Про це повідомив у середу американський центральний телеканал CNN із посиланням на адвоката Коболєва Денні Брейєра, а також посадовців, пов'язаних з розслідуванням.

"Прокурори провели інтерв'ю з керівником "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим, який перебуває в центрі уваги у справі щодо спроб партнерів Джуліані Лева Парнаса та Ігоря Фрумана замінити його (Коболєва – ред.) особою, яка могла б бути сприятливішою для їх бізнес-інтересів", - зазначається в повідомленні.

За словами адвоката, прокурори зв'язалися з Коболєвим, і він добровільно погодився поспілкуватися з ними. При цьому, більш докладних коментарів надано не було на нинішній стадії розслідування щодо Джуліані та його партнерів.

Крім того, повідомляється, що прокурори Нью-Йорка зв'язалися з представницею Посольства США в Україні Сурією Джаянті, яка підтримує офіційний контакт з боку посольства з "Нафтогазом".

Зацікавленість прокурорів активністю навколо українського державного підприємства вказує на можливе розширення їхнього розслідування проти Парнаса та Фрумана, яких звинувачують у реалізації схеми щодо залучення іноземних капіталів на президентські вибори в США.