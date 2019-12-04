Рябошапка у Брюсселі назвав пріоритет №1 для Генпрокуратури

Генеральна прокуратура України працює над конкретними результатами, які підтвердять ефективність створеної антикорупційної системи. І першим пріоритетом є довіра громадськості.

На цьому наголошував генеральний прокурор Руслан Рябошапка на зустрічах в інституціях ЄС під час візиту в Брюссель, повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

"3-4 грудня 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка здійснив візит до Брюсселю (Королівство Бельгія), де відвідав інституції Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час зустрічі з новопризначеним Комісаром ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерсом, який розпочав свою каденцію 1 грудня в оновленому складі Європейської Комісії під керівництвом президента Урсули фон дер Ляєн, вони обговорили подальші пріоритети у реформі Генпрокуратури і сектору юстиції в Україні.

"Наша основна мета - орієнтувати прокуратуру на роботу заради громадян, а не заради статистики. Наш перший пріоритет - довіра громадськості", - наголосив під час зустрічі Рябошапка.

Сторони також домовилися координувати подальші зусилля з метою ефективної реалізації судової реформи, яка б, зокрема, враховувала рекомендації Венеціанської Комісії.

У рамках зустрічі із заступником генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності Жаном-Крістофом Бельяром генеральний прокурор високо оцінив підтримку ЄС, підкресливши важливість оновлення персонального складу прокуратури, Верховного Суду, Вищої кваліфікаційної комісії судів України та Вищої ради правосуддя.

"Сьогодні ми завершили формування антикорупційних органів, які створювались за активної підтримки Євросоюзу. Ми працюємо над конкретними результатами, які підтвердять ефективність створеної антикорупційної системи", - зазначив Рябошапка.

Зі свого боку, Жан-Крістоф Бельяр запевнив у чіткій позиції нового керівництва Єврокомісії щодо підтримки внутрішніх реформ в Україні.

Також під час візиту Рябошапка провів зустріч з членами парламентського Комітету Асоціації та Комітету Європейського парламенту із закордонних справ. Євродепутати позитивно оцінили перші кроки новообраної влади в контексті антикорупційних зусиль та реформування Генпрокуратури, а також запевнили у готовності й надалі допомагати Україні в реалізації комплексних демократичних перетворень.

Фото: ГПУ