ЄС має зберігати санкції проти Росії - новий єврокомісар з розширення

Євросоюз має продовжувати політику на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, але водночас збільшити там свою присутність, щоб допомогти зміцнитися за рахунок сталого економічного розвитку.

Таке переконання у середу під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ висловив новопризначений єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгелі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Безумовно, ми маємо продовжувати підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, та зберігати санкції проти Росії, поки не досягнуто жодного прогресу (у виконанні Мінських угод). Але водночас ми маємо збільшити нашу присутність у цій країні і допомогти їй розбудувати ринкову економіку. Це стосується багатьох країн регіону. Без розбудови реальної економіки ці країни завжди будуть вразливими. Тому ми маємо допомогти їм зміцнитися, і шлях до цього – забезпечення сталого економічного розвитку", - наголосив Олівер Варгелі.

Фото: European Parliament