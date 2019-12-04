ДБР переходить в принципово нову якість – плюси і мінуси

Комплекс питань з цього приводу — величезний. Зокрема, як це вплине на стиль роботи ДБР. А ще - чи понесе хто-небудь відповідальність згідно закону за те, що було?

“Я вважав, що керівником ДБР повинна бути публічна особа, тобто та особа, яка відома вже широкому колу суспільства. Проте, аналізуючи ті чи інші форми правоохоронних органів, мною було написано заяву з проханням розглядати мою кандидатуру на посаду директора”, — сказав Труба на фінальній співбесіді 14 листопада 2017 року. Що ж, можемо привітати пана Трубу, йому таки вдалося стати “відомим для широкого загалу”...

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Погодьтеся, у директора Державного бюро розслідувань наскільки «підходяще» прізвище, що пишучому люду дуже важко утриматися від словесної еквілібристики: схоже, вже кожний собака прогавкав: “Трубу прорвало”, “Труба іржава” “Труба вилетів в трубу” і так далі… Коротше, набридло це страшенно, давайте по суті. Бо не було б так смішно, якби не було так сумно. Адже попри те, що кількамісячну вовтузню з Романом Трубою більш-менш вдалося довести до якихось наслідків — парламент ухвалив закон “Про внесення змін до закону України “Про Державне бюро розслідувань” щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань” (№2116) — все ж маємо різні оцінки цього документу. До чого вони зводяться?

По-перше, і це основне. Оскільки ключовий вплив при призначенні очільника цього відомства відтепер відіграватиме президент, то він й бере на себе левову частку відповідальності в цій сфері. Адже враховуючи те, що директору ДБР надаються повноваження одноосібно приймати рішення про своїх заступників та нести всю повноту відповідальності за результати діяльності правоохоронного органу, критично важливо, хто очолить “перезавантажене” ДБР.

По-друге. Особистість наступника Романа Труби відіграватиме ключову роль. Очевидно, що це має бути «свій хлопець» для президента. Але «свій» не означає «поганий хлопець». Діяльність нового директора ДБР визначить якість і рівень здорового прагматизму кадрових рішень влади.

По-третє. Новий директор ДБР навряд чи сподобається всім, хто перебуває нині в орбіті влади. Невдоволені будуть. Ті, хто матиме з ДБР особисті проблеми, хотілося, щоб були. Тобто ДБР з його новим керівництвом стане таким собі тестом на єдність владної команди.

По-четверте. Віднині справа не в доказах достовірності «плівок Труби». Так чи інакше, спосіб «управління ДБР», який було засвідчено на цих плівках, будуть бачити в багатьох випадках. Тобто тепер багато що залежатиме від, власне, якості роботи цього органу – по «гамбурзькому рахунку». І це – однозначний позитив.

По-п'яте. Над «майже» колишнім директором Романом Трубою густішають хмари, а тому певні люди, прекрасно розуміючи, що і як — мріють (бажають, хочуть) спустити все на гальма, аби Роман Михайлович чимскоріше звідти забрався. Між тим, Трубу і його заступників звільнять згідно з прийнятим документом. Тобто це все — кінці у воду, ніхто не нестиме відповідальності? А як же ті ж скандальні “плівки Труби”, “фактор Портнова”, затримання близького до Труби (є його кумом) Ігоря Щербини за хабар у розмірі $150 тисяч тощо?

Комплекс питань — величезний. Певна річ, щоб відповісти на кожне — одним матеріалом не обійдешся, утім деякі таки спробуємо зачепити. А саме: які зміни чекають на ДБР після внесення туди правок, які перспективи чекають на Романа Трубу та його найближче “по службі” оточення, власне, хто ймовірно прийде на заміну, яким чином відбуватиметься це призначення (за конкурсною процедурою чи за прямою вотчиною президента)?

Почнемо з ухваленого документу або що так/не так з перезавантаженням ДБР?

Експертна оцінка № 1. Критична

Правник, фахівець Експертного центру з прав людини Євген Крапивін зазначає, що в ДБР відтепер буде одноособове керівництво з боку Директора з надмірними повноваженнями. “Тобто вся ідея забезпечення певного балансу в управління для такого потужного органу прибирається. Директору ДБР надали повноваження одноособово призначати та звільняти першого заступника і заступників директора та визначати їх обов'язки поза конкурсом. Він отримує повну владу над ними, адже прибираються гарантії незалежності керівництва Бюро через особливий порядок їх призначення та звільнення, - наголошує правник. - Погоджуюсь з висновком Головного науково-експертного управління (ГНЕУ) Парламенту: “запропонований проектом порядок призначення і звільнення заступників Директора ДБР порушує принципи комплектування кадрового складу ДБР на конкурсних засадах з врахуванням професіоналізації і суттєво погіршує незалежність і компетентність цього органу”.

Євген Крапивін

Крім того, каже експерт, надається можливість переведення на службу в Бюро без конкурсу, відповідно до порядку, передбаченому Законом "Про державну службу". На його думку, цей припис безпідставно ставить державних службовців ДБР у привілейоване становище порівняно з іншими державними службовцями і не сприятиме підвищенню професіоналізму та компетентності державних службовців. “Адже замість загального конкурсного порядку ми можемо отримати “переведення своїх людей”, - переконує Крапивін.

Наступне - ДБР більше не буде Центральним органом виконавчої влади (ЦОВВ), а отримає статус державного правоохоронного органу. Тобто, за словами експерта, ДБР виводиться з підпорядкування Кабінету Міністрів (хоча за логікою це мало б бути Міністерство юстиції) до незрозумілої системи поза всіма гілками влади. “Це питання формування державної політики, порядку призначення та звільнення керівників органу, представлення інтересів органу на засіданнях Кабміну тощо. При цьому, статус ЦОВВ жодним чином не суперечить тому, що орган виконує правоохоронні функції, а п. 7 ст. 116 Конституції України до повноважень Кабінету Міністрів України віднесено здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю. Наприклад, зараз розглядається питання реформи податкової міліції у вигляді створення Бюро фінансових розслідувань, яке також матиме статус ЦОВВ та його діяльність координуватиметься Міністерством фінансів”, - стверджує експерт.

Власне, критикує пан Крапивін і те, що директора ДБР та його заступників звільняють внесенням змін до Закону після набрання чинності. “Довго пояснювати, чому я не вітаю такий крок. Утім, якщо коротко, то не дуже правильно звільняти людину через зміни до закону. З юридичних мотивів це безвідносно до особи Труби, Варченко та Буряка (його заступники). До слова, ставлення до цих людей у мене негативне. Тим не менш, звільнення відбудеться після набрання чинності Законом”, - каже Крапивін. І додає: “Вважаю, що без аудиту першого року роботи ДБР вносити такі зміни — це передчасний крок. Для мене ухвалений закон це "припущення на припущенні, яке припущенням поганяє". Здається, що його можна використовувати як ілюстрації відсутності evidence-based approach (підхід, заснований на доказах) у законотворчості. Ні звільнення, ні переведення без конкурсу, ні ДБР як державний правоохоронний орган, ні одноосібне керівництво Директором не є вирішенням існуючих в Бюро проблем”.

Водночас експерт вітає пришвидшення процесу передачі “справ Майдану”, але переконує, що навіть без відповідної правки це могло відбутися.

Експертна оцінка №2. Більш толерантна

Власне, щодо поправки, то юрист, головний експерт StateWatch, член кадрової комісії Генпрокуратури Олександр Лємєнов солідарний з колегою-правником. З інших же питань висловився стриманіше. “Ухвалений документ дещо не відображає моє бачення ДБР у структурі органів публічної влади. Між тим, він був конче необхідний, щоб перезавантажити керівництво і перевести слідчих Майдану в Бюро. Президент не одноосібно призначає директора ДБР. Насправді в нього є право лише на виконуючого обов’язки, між тим директор буде обраний на відкритому конкурсі за участі іноземців (хоч вони і в меншості), - стверджує Лємєнов. - Далі - заступники взагалі втрачають статус співкерівників ДБР. Це просто підлеглі. Чому? Бо квазі-колегіальність змінюється на одноособовість. Власне, квазі-колегіальність себе не виправдала, оскільки дві політичні партії поділили між собою посади. Тепер є чітко встановлена особа, яка відповідальна за роботу ДБР. І останнє - ніякої монополізації немає, це абсолютно нерелевантна видумка. Чому? Бо два роки ДБР і так був “підпорядкований” АП (ОП). Наразі, якщо оберуть нормального керівника, цих впливів можуть позбавитись. Тож заспокойтеся і пильно стежте спочатку за призначення виконуючого обов’язки директора, а згодом – за конкурсом, і початком нової сторінки в історії ДБР”.

Олександр Лємєнов

На питання журналіста щодо ймовірних кандидатів — юрист відповів, що наразі таких є четверо.

“Перший - заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов (про нього кажуть у світлі приязних стосунків з паном Портновим, він засвітився на «плівках Труби»). Другий або друга - це Ірина Венедиктова, депутатка від «Слуги народу». Чомусь джерела стверджують, що її теж «тягне» вже згаданий Портнов. Третій - Олександр Білоус, прокурор з Миколаївської області. Гарний кандидат, але, як мені зазначили, він ні на що не претендує. Четвертий - Віктор Трепак, екс-заступник глави СБУ, долучався до кейсу судді-колядника Зварича, справи «діамантових прокурорів», затримання вбивці Гонгадзе генерала Пукача”. І додав: “Яка моя власна позиція? Все максимально очевидно, професійні якості та доброчесність. Тож я обрав би Віктора Трепака. Але вибір за Володимиром Зеленським, який має зважити на всі ризики, а особливо ті, що пов’язані з Андрієм Портновим ”.

Трубі — труба, або Чи висуватимуться Роману Михайловичу якісь претензії?

Ну, і ще одна інтрига дня — що робити із “касетними скандалами” Романа Труби, які ще з 19 листопада почали з’являтиися на Telegram-каналі під назвою “Трубу прорвало”? Для тих, хто з якихось причин “проїхав” повз цього скандальчика нагадаємо, що на згаданому каналі опубліковані тексти та аудіозаписи, на яких чоловічий голос, який, словами авторів каналу, належить Трубі, говорить з іншими чоловіками про відкриття чи призупинення проваджень, про призупинення обшуків і т.п. Одного з чоловіків нібито Труба називає "Андрій", "Андрій Йосипович" (автори каналу переконані, що це керівник Офісу президента Андрій Богдан, – ред.). На одному з аудіозаписів голос, який нібито належить Трубі, обговорює з іншим чоловіком "підозру по Уляні" (ймовірно, мова про ексочільницю МОЗ Уляну Супрун, – ред.) і просить "підготувати довідки", бо він іде на "доповідь до Володимира Олександровича". Також обговорюється, що заступники Труби фігурують на плівках НАБУ, знятих в кабінеті у судді Вовка. Крім того, на “плівочках” нібито є голос заступника Богдана Андрія Смирнова, який дає вказівки кого допитувати, кого "підвісити", а кого "доганяти". Ба більше, Труба нібито зупиняє обшуки на підприємствах Костянтина Жеваго, обговорює те, що п’ятий президент Петро Порошенко не прийшов на допит, і те, що під час візиту МВФ не треба чіпати Приватбанк і НБУ…

“Провокація! Голос мій, але це нарізка”, - саме так відреагував Труба на “плівки Труби”.

Утім, за словами Олександра Лємєнова, глава ДБР чітко розуміє, що записів значно більше, ніж цей десяток фрагментів. “І більше навіть, ніж 30 годин. Ба, він точно знає, що там на них. Прослушка, яку вмонтували у вентиляційну систему (і вона, до слова, дублювалась іншою прослушкою) записувала його не місяць і навіть не два, а більше року”, - наголошує Лємєнов. І додає: “Відповідні плівки мають бути перевірені (фоноскопічна експертиза). А для цього треба знайти оригінали записуючого пристрою і самих файлів. Наразі достовірно невідомо, хто був тієї особою (органом досудового розслідування), що фіксував розмови Труби. Якщо все підтвердиться, то підозрюваними можуть стати й інші особи, голоси яких безпосередньо звучали на аудіозаписах”. Тобто не тільки Роман Михайлович може піти “під суд”. Хоча, звісно, звучить це все, як щось за межами фантастики.

Мирослав Ліскович. Київ