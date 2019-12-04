Зеленський проводить зустріч із прем’єром Швеції

Президент Володимир Зеленський у Маріїнському палаці проводить зустріч з Прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном, який перебуває в Україні з робочим візитом.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Глава держави зустрів Прем’єр-міністра на ґанку Маріїнського палацу, після чого провів гостя до зали, де відбудеться представлення членів делегації Швеції та України.

Після зустрічі лідерів у форматі віч-на-віч передбачені українсько-шведські переговори під головуванням Зеленського та Левена.

Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Королівства Швеція / Фото Миколи Лазаренка, president.gov.ua

Після завершення перемовин заплановане спілкування Президента України та Прем’єр-міністра Швеції з представниками українських та іноземних ЗМІ.