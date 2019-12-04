Депутати повернулися до роботи після перерви

Народні депутати продовжили роботу після позачергової перерви, яку оголошував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні колеги, ми повертаємось до нашої роботи. Прошу народних депутатів зайняти свої місця і підготуватися до подальшого розгляду законопроєкту", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, під час розгляду в другому читанні законопроєкту 2045-1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції" Голова ВР оголосив перерву на 15 хвилин для проведення консультацій. Голови фракцій, а також представники Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів консультуватися біля президії в сесійній залі.