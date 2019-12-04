Разумков оголосив перерву у Раді - для консультацій

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву в ранковому засіданні парламенту в середу для проведення консультацій.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні колеги, оголошую перерву до 15 хвилин. Прошу представників комітету і голів фракцій підійти до трибуни для консультацій. Прошу не розходитися", - сказав Разумков.

Перед оголошенням перерви народні депутати розглядали поправки до законопроєкту 2045-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції".

Наразі депутати консультуються біля президії в сесійній залі.