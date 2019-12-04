Разумков відкрив Раду, у залі - 326 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту у середу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ранкове засідання оголошую відкритим”, - сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалось 326 народних депутатів.

Сьогодні депутати розглянуть у другому читанні законопроєкти №2045-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції", №2233 "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії", №0858 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству".

Окрім того, депутати мають намір розглянути законопроєкти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" (№2457), "Про внесення змін до Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства" (№2290), "Про оборонні закупівлі" (№2398 і два альтернативних йому).

У другій половині дня заплановані парламентські слухання на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення".