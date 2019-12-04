Разумков відкрив Раду, у залі - 326 депутатів

Разумков відкрив Раду, у залі - 326 депутатів

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту у середу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ранкове засідання оголошую відкритим”, - сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалось 326 народних депутатів.

Сьогодні депутати розглянуть у другому читанні законопроєкти №2045-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції", №2233 "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії", №0858 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству".

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Окрім того, депутати мають намір розглянути законопроєкти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" (№2457), "Про внесення змін до Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства" (№2290), "Про оборонні закупівлі" (№2398 і два альтернативних йому).

У другій половині дня заплановані парламентські слухання на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення".

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