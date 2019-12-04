Рада планує сьогодні провести "земельні" слухання

Верховна Рада планує 4 грудня провести парламентські слухання щодо ринку землі в Україні.

Про це зазначається в порядку денному пленарного засідання, опублікованому на сайті ВР.

Парламентські слухання на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення" Рада збирається провести у другій половині дня - орієнтовно, о 15:00.

До цього під час ранкового пленарного засідання депутати мають намір ухвалити у другому читанні законопроєкт №2045-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції", яким передбачено надання добровольцям статусу учасників бойових дій. Цей документ визначено як невідкладний, а розглянути його парламент планує першим у середу.

Друге читання у Раді має пройти і проєкт закону №2233 "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії". Ним передбачається надати Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, право встановлювати граничні ціни на ринку електроенергії до 2023 року.

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Також у другому читанні депутати планують розглянути законопроєкт №0858 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству".

Окрім того, депутати мають намір розглянути законопроєкти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" (№2457), "Про внесення змін до Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства" (№2290), "Про оборонні закупівлі" (№2398 і два альтернативних йому).

Традиційно у середу парламентарії працюють у пленарному режимі лише протягом ранкового засідання. Решта дня відведена їм для роботи в комітетах, фракціях і групах.